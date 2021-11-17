رياضة

سبب غير متوقع يعرقل صفقة زيدان ومانشستر يونايتد.. ما علاقة زوجته؟

Lebanon 24
17-11-2021 | 05:00
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 كشفت تقارير صحفية بريطانية، النقاب عن سبب غير متوقع يعرقل صفقة انتقال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، لمانشستر يونايتد الإنجليزي.
 
ولم يوقع زيدان مع أي فريق منذ رحيله عن النادي الملكي في الصيف الماضي، لكن تقارير صحفية ربطته بالعودة للتدريب من جديد من خلال تولي تدريب الشياطين الحمر، بدلاً من النرويجي أولي جونار سولشاير.
 
صحيفة تايمز البريطانية أفادت بأن اليونايتد بالفعل يرى زيدان في منصب المدرب القادم، وقطع شوطاً كبيراً في المفاوضات مع المدرب الفرنسي الذي يبدو منجذباً لفكرة تولي تدريب الفريق في ظل تواجد أيقونة الريال، كريستيانو رونالدو، ومواطنه رافاييل فاران فيه.
 
وأوضحت الصحيفة أن العقبة الأبرز التي قد تعرقل الصفقة في الوقت الحالي، تكمن في زوجة المدرب الفرنسي التي لا تحبذ اتجاهه لتدريب اليونايتد بسبب عدم اقتناعها بفكرة العيش في المدينة الإنجليزية.
 
(سبورت 360)
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