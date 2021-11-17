10 منتخبات اوروبية حجزت مقعدها في كأس العالم

حجزت 10 منتخبات اوروبية مقعدها في مونديال قطر 2022 بعد انتهاء التصفيات. وهناك 10 منتخبات اخرى احتلت المركز الثاني وستلعب الملحق الاوروبي لمحاولة الوصول الى العرس الكروي.المنتخبات التي حجزت مكانها في المونديال:1 - اسبانيا2 - هولندا3 - صربيا4 - فرنسا5 - سويسرا6 - بلجيكا7 - الدنمارك8 - انكلترا9 - المانيا10 - كرواتيابينما المنتخبات التي ستخوض الملحق الاوروبي فهي :1 - البرتغال2 - السويد3 - ايطاليا4 - اوكرانيا5 - ويلز6 - اسكتلندا7 - تركيا8 - روسيا9 - بولندا10 - مقدونيا