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رياضة
10 منتخبات اوروبية حجزت مقعدها في كأس العالم
Lebanon 24
17-11-2021
|
08:00
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حجزت 10 منتخبات اوروبية مقعدها في مونديال قطر 2022 بعد انتهاء التصفيات. وهناك 10 منتخبات اخرى احتلت المركز الثاني وستلعب الملحق الاوروبي لمحاولة الوصول الى العرس الكروي.
المنتخبات التي حجزت مكانها في المونديال:
1 - اسبانيا
2 - هولندا
3 - صربيا
4 - فرنسا
5 - سويسرا
6 - بلجيكا
7 - الدنمارك
8 - انكلترا
9 - المانيا
10 - كرواتيا
بينما المنتخبات التي ستخوض الملحق الاوروبي فهي :
1 - البرتغال
2 - السويد
3 - ايطاليا
4 - اوكرانيا
5 - ويلز
6 - اسكتلندا
7 - تركيا
8 - روسيا
9 - بولندا
10 - مقدونيا
المصدر: وكالات
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