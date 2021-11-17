نجم برشلونة يُطرد من معسكر منتخب بلاده... ماذا فعل؟

استبعد ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة، المعار إلى بشكتاش التركي، من معسكر منتخب بلاده البوسنة والهرسك بسبب سلوكه المشين قبل لقاء فنلندا بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022.



وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن بيانيتش كان يدخن ويشرب الخمر في الليلة التي سبقت مباراة المنتخب ضد فنلندا.