بالأرقام الخيالية.. كم تبلغ ثروة ميسي؟

كشف تقرير لصحيفة "آس" الإسبانية عن معلومات مالية خاصة بنجم نادي باريس سان جرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي.ووفق الصحيفة الإسبانية، فإن صافي ثروة ميسي تبلغ حوالي 600 مليون دولار، جمع معظمها بينما كان يلعب في صفوف نادي برشلونة الإسباني. وحصل ميسي في صفقة انتقاله لباريس سان جرمان على 150 مليون دولار، للعب موسمين لصالح النادي الباريسي، قبل خصم الضرائب.ويضاف إلى راتب ميسي ما يتقاضاه مقابل المشاركة في الإعلانات التجارية والحملات التسويقية، ليصل الرقم إلى 40 مليون دولار سنويا.كذلك فإن "البرغوث" يحصد مبالغ طائلة من بيع القمصان التي تحمل اسمه، ومن شركات الألعاب الإلكترونية التي تضيف اللاعب، وغيرها العديد من المجالات التي تكسبه أموالا كثيرة.وينشط ميسي بالاستثمار في العقارات، حيث يمتلك بحسب "آس" ثلاثة منازل فاخرة، أحدها في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية اشتراها بـ5 ملايين دولار سنة 2019.واشترى اللاعب الأرجنتيني طابقا كاملا في ذات المدينة سنة 2011، تشير تقارير إلى أن ثمنه بلغ 7 ملايين دولار.وخلال تواجده في برشلونة، اشترى أيضا في منطقة بيدرالبيس، منزلا مقابل مليوني دولار، أجرى عليه الكثير من التعديلات وأعمال التجديد، لتصل قيمته إلى ما يقارب الـ8 ملايين دولار.