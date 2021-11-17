تعرفوا إلى المنتخبات الـ13 التي ضمنت مشاركتها في كأس العالم 2022

أسدل الستار أمس الثلاثاء عن فترة التوقف الدولي الأخيرة "أيام الفيفا" لعام 2021، والتي شهدت ضمان العديد من المنتخبات تواجدها في كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر العام المقبل.وضمن حتى الآن 13 منتخبا المشاركة في المونديال القطري الذي سيتنافس فيه 32 منتخبا، ويتبقى 19 مقعدا شاغرا.فبالإضافة إلى منتخب الدولة المضيفة قطر، تأهل عن قارة أمريكا الجنوبية المنتخبان البرازيلي والأرجنتيني بالإضافة إلى 10 منتخبات أوروبية تصدرت مجموعاتها مع نهاية التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.المنتخبات الأوروبية العشرة المتأهلة مباشرة إلى مونديال قطر:- عن المجموعة الأولى: صربيا (وصيفتها البرتغال ستلعب في الملحق).- عن المجموعة الثانية: إسبانيا (وصيفتها السويد).- عن المجموعة الثالثة: سويسرا (وصيفتها إيطاليا).- عن المجموعة الرابعة: فرنسا (وصيفتها أوكرانيا).- عن المجموعة الخامسة: بلجيكا (وصيفتها ويلز).- عن المجموعة السادسة: الدنمارك (وصيفتها إسكتلندا).- عن المجموعة السابعة: هولندا (وصيفتها تركيا).- عن المجموعة الثامنة: كرواتيا (وصيفتها روسيا).- عن المجموعة التاسعة: إنجلترا (وصيفتها بولندا).- عن المجموعة العاشرة: ألمانيا (وصيفتها مقدونيا الشمالية).وحصة القارة الأوروبية في كأس العالم هي 13 مقعدا، وهي أبطال المجموعات العشر، و3 مقاعد تتنافس عليها المنتخبات العشر التي حلت وصيفة في مجموعاتها، حيث تلعب فيما بينها ملحقا فاصلا بمشاركة منتخبين متأهلين من دوري الأمم الأوروبية (جمهورية التشيك والنمسا)، وستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة، ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 آذار المقبل) ومباراة نهائية (28-29 آّار المقبل)، لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستمثل "القارة العجوز" في مونديال قطر.