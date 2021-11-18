ماذا وعد ميسي جماهير الارجنتين وباريس سان جيرمان؟





وقال ميسي: "لقد هبطت للتو في باريس بسعادة غامرة عقب تحقيق هدفنا بالتأهل إلى كأس العالم في قطر".



وأضاف: "شكرًا للجماهير مرة أخرى على كل الحب الذي تقدموه لنا دائمًا سنرى بعضنا البعض مرة أخرى إن شاء الله في قادم المواعيد لتحقيق انجازات جديدة". وجه نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي رسالة إلى جمهور منتخب الأرجنتين بعد التأهل للمونديال والفريق الباريسي.وقال ميسي: "لقد هبطت للتو في باريس بسعادة غامرة عقب تحقيق هدفنا بالتأهل إلى كأس العالم في قطر".وأضاف: "شكرًا للجماهير مرة أخرى على كل الحب الذي تقدموه لنا دائمًا سنرى بعضنا البعض مرة أخرى إن شاء الله في قادم المواعيد لتحقيق انجازات جديدة".

وتابع: "مازلت أرغب في مواصلة القتال لتحقيق الأهداف التي حددناها هنا في سان جيرمان وأريد الاستمرار في التركيز والعمل على تحقيقها".



واختتم ميسي: "أود أن أنهي هذا العام بأفضل طريقة ممكنة مع المزيد من الأوقات الجيدة التي يمكننا تحقيقها في فرنسا. عناق للجميع".