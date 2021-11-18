رياضة

ماذا وعد ميسي جماهير الارجنتين وباريس سان جيرمان؟

Lebanon 24
18-11-2021 | 02:00
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وجه نجم باريس سان جيرمان  ليونيل ميسي رسالة إلى جمهور منتخب الأرجنتين بعد التأهل للمونديال والفريق الباريسي.

وقال ميسي: "لقد هبطت للتو في باريس بسعادة غامرة عقب تحقيق هدفنا بالتأهل إلى كأس العالم في قطر".

وأضاف: "شكرًا للجماهير مرة أخرى على كل الحب الذي تقدموه لنا دائمًا سنرى بعضنا البعض مرة أخرى إن شاء الله في قادم المواعيد لتحقيق انجازات جديدة".
 
وتابع: "مازلت أرغب في مواصلة القتال لتحقيق الأهداف التي حددناها هنا في سان جيرمان وأريد الاستمرار في التركيز والعمل على تحقيقها".

واختتم ميسي: "أود أن أنهي هذا العام بأفضل طريقة ممكنة مع المزيد من الأوقات الجيدة التي يمكننا تحقيقها في فرنسا. عناق للجميع".
المصدر: وكالات
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