رياضة

بيان جديد من الاتحاد الأردني حول اللاعبة الايرانية

Lebanon 24
18-11-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-887446-637728133786368041.jpg
Doc-P-887446-637728133786368041.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى الاتحاد الأردني لكرة القدم تلقيه رد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوص طلب أردني التحقق من جنس إحدى لاعبي منتخب إيران للسيدات.

وكان اتحاد الكرة قد كتب إلى الاتحاد الآسيوي لطلب التحقق من جنس أحد لاعبي المنتخب الإيراني الذي لعب ضد منتخب السيدات الأردني في المباراة الحاسمة في التصفيات الآسيوية التي أقيمت في أوزبكستان مؤخرًا وانتهت بفوز إيران بركلات الترجيح.

وقال المدير الإعلامي لاتحاد الكرة، محمد عياصرة، إن الاتحاد لم يتلق أي رد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بهذا الصدد، نافياً صحة الخبر المتداول بشأن إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نتائج تحققه من الأمر، مؤكداً أن الاتحاد الأردني لكرة القدم في انتظار الرد الرسمي.
 
(لقطة سبورت)
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2021-11-18
23:00 | 2021-11-17
16:00 | 2021-11-17
14:00 | 2021-11-17
11:00 | 2021-11-17
08:00 | 2021-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website