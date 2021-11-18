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رياضة
بيان جديد من الاتحاد الأردني حول اللاعبة الايرانية
Lebanon 24
18-11-2021
|
05:00
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نفى الاتحاد الأردني لكرة القدم تلقيه رد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوص طلب أردني التحقق من جنس إحدى لاعبي منتخب إيران للسيدات.
وكان اتحاد الكرة قد كتب إلى الاتحاد الآسيوي لطلب التحقق من جنس أحد لاعبي المنتخب الإيراني الذي لعب ضد منتخب السيدات الأردني في المباراة الحاسمة في التصفيات الآسيوية التي أقيمت في أوزبكستان مؤخرًا وانتهت بفوز إيران بركلات الترجيح.
وقال المدير الإعلامي لاتحاد الكرة، محمد عياصرة، إن الاتحاد لم يتلق أي رد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بهذا الصدد، نافياً صحة الخبر المتداول بشأن إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نتائج تحققه من الأمر، مؤكداً أن الاتحاد الأردني لكرة القدم في انتظار الرد الرسمي.
(لقطة سبورت)
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