رياضة

هذا اللاعب يتمنى الفوز بالكرة الذهبية

Lebanon 24
18-11-2021 | 08:00
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كشف اللاعب الفرنسي لنادي ريال مدريد الاسباني كريم بنزيما عن رغبته في الحصول على الكرة الذهبية هذا العام بعد ترشحه لها برفقة 30 لاعبًا.


وظهر اللاعب الدولي في قائمة الـ 30 المرشحين للكرة الذهبية، في وسط منافسة شرسة تضم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وغيرهم.
 
وعن الكرة الذهبية، قال بنزيما: "الكرة الذهبية؟ حسنًا، سنرى، أتمنى ذلك".

وعن الهدف الذي يسعى إليه في الفترة المقبلة، اختتم: "أنا سعيد بالفوز والمشاركة والتسجيل في المباريات، أنا سعيد للغاية وآمل أن يستمر ذلك، وبالنظر إلى الفريق الذي لدينا، فإن هدفنا هو المونديال".
المصدر: وكالات
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