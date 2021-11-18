رغم بلوغه الأربعين... ميلان يجدد عقد "السلطان" حتى 2023

قال تقرير صحفي إيطالي، إن إدارة نادي ميلان تسعى لتمديد عقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أو كما يسميه عشاقه بـ"السلطان" نجم وقائد "الروسونيري"، بعد نهاية سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني المقبل.وبحسب صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إبراهيموفيتش يجدد عقده مع ميلان، حتى حزيران 2023.ويرتبط إبراهيموفيتش بعقد مع ميلان حتى حزيران 2022، وهو صاحب أعلى راتب بالفريق بقيمة 7 ملايين يورو سنويًا، ويشعر السويدي بحالة جيدة مع الفريق، وإدارة النادي راضية عن أدائه لذلك من المتوقع التوصل لاتفاق دون أي مشكلة.