رياضة

بالملايين... كم تبلغ ثروة محمد صلاح؟

Lebanon 24
19-11-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-887810-637729007627877061.jpg
Doc-P-887810-637729007627877061.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت صحيفة "ميرور" إن إجمالي ثروة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح يبلغ 90 مليون دولار (66 مليون جنيه استرليني).

وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أن محمد صلاح (29 عاما) يحتل حاليا الترتيب الخامس بين لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا في العالم.
 
ويتقاضى صلاح، وفقا للعقد الذي وقعه مع ليفربول عام 2018 وينتهي في 2023، 10.4 مليون إسترليني، وهو ما يعادل 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وقد يصل راتب مهاجم ليفربول السنوي إلى 18.3 مليونا عند إضافة المكافآت والحوافز الأخرى، وفقا للصحيفة.

كما يحصل صلاح على 11.7 مليون إسترليني من عقود الرعاية، حيث يرتبط بعقود رعاية مع شركات عالمية مثل "أديداس" للمنتجات الرياضية وشركة المشروبات الغازية "بيبسي" وشركة الاتصالات العالمية "فودافون".

جمهور صلاح البالغ 73 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، "إنستغرام" و"تويتر" و"فيسبوك"، يمثل مصدر دخل آخر لمهاجم ليفربول، حيث يحصل على مقابل مالي على أي منشور له على صفحاته بهذه المواقع.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2021-11-19
02:00 | 2021-11-19
23:00 | 2021-11-18
16:00 | 2021-11-18
14:00 | 2021-11-18
11:00 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website