هل تكون زوجة زيدان عائقا أمام تدريبه مانشستر يونايتد؟

أشارت تقارير إعلامية إلى ترحيب الفرنسي زين الدين زيدان، بفكرة تدريب مانشستر يونايتد الإنكليزي، إلى أن عائقا قد يحول دون ذلك.ففي الوقت الذي يعيش فيه النادي الإنكليزي فترة عصيبة تحت قيادة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير، لتتعالى الأصوات لإقالة النرويجي وإيجاد بديل له.ويظهر زيدان كواحد من المرشحين لخلافة النرويجي، وبحسب موقع dailyrecord، فإن الفرنسي معجب بالفكرة كونه سيعمل مجددا مع لاعبيه السابقين كريستيانو رونالدو ورافائيل فاران، إضافة إلى بول بوغبا، الذي سعى من أجله كثيرا لضمه إلى ريال مدريد.وبحسب الصحيفة الإنكليزية، فإن عائقا يقف بوجه توقيع زيدان للفريق الإنجليزي ويتمثل برفض زوجته فيرونيك زيدان، للعيش في مانشستر، مفضلة أن يأخذ زوجها استراحة أطول من التدريب والعثور على مكان آخر.