رياضة

هل تكون زوجة زيدان عائقا أمام تدريبه مانشستر يونايتد؟

Lebanon 24
19-11-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-887980-637729251128253859.jpg
Doc-P-887980-637729251128253859.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت تقارير إعلامية إلى ترحيب الفرنسي زين الدين زيدان، بفكرة تدريب مانشستر يونايتد الإنكليزي، إلى أن عائقا قد يحول دون ذلك.

ففي الوقت الذي يعيش فيه النادي الإنكليزي فترة عصيبة تحت قيادة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير، لتتعالى الأصوات لإقالة النرويجي وإيجاد بديل له.

ويظهر زيدان كواحد من المرشحين لخلافة النرويجي، وبحسب موقع dailyrecord، فإن الفرنسي معجب بالفكرة كونه سيعمل مجددا مع لاعبيه السابقين كريستيانو رونالدو ورافائيل فاران، إضافة إلى بول بوغبا، الذي سعى من أجله كثيرا لضمه إلى ريال مدريد.

وبحسب الصحيفة الإنكليزية، فإن عائقا يقف بوجه توقيع زيدان للفريق الإنجليزي ويتمثل برفض زوجته فيرونيك زيدان، للعيش في مانشستر، مفضلة أن يأخذ زوجها استراحة أطول من التدريب والعثور على مكان آخر.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2021-11-19
05:00 | 2021-11-19
02:00 | 2021-11-19
23:00 | 2021-11-18
16:00 | 2021-11-18
14:00 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website