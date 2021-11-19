رياضة

داني ألفيش سيتلقى أقل راتب تسمح به رابطة الدوري الإسباني

Lebanon 24
19-11-2021 | 14:00
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أعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن البرازيلي داني ألفيش سيتلقى أقل راتب تسمح به رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" والبالغ 155 ألف يورو سنويا. وهو ما يعتبر قليلا جدا نسبة لقيمة اللاعب البالغ من العمر 38 عاما، إلا أن رغبة البرازيلي في العودة وولعه للعودة لأمجاد الماضي دفعه لقبول العرض.
يذكر أن ألفيش لن يتمكن من اللعب مع الفريق حتى 1 كانون الثاني، إلا أنه بدأ تدريباته مع الفريق.

يذكر أن ألفيش لعب في صفوف برشلونة بين عامي 2008 و2016، قبل أن يرحل لصفوف يوفنتوس الإيطالي ثم خاض تجربة مع باريس سان جيرمان الفرنسي قبل أن يعود للبرازيل من بوابة ساوباولو.
 
المصدر: سبوتنيك
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