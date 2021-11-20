رياضة

بعد 15 عاما.. أوروغواي تقيل مدربها

Lebanon 24
20-11-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-888192-637729859512318896.jpg
Doc-P-888192-637729859512318896.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم، فك ارتباطه بمدرب المنتخب الوطني، أوسكار تاباريز، لينهي بذلك مسيرة دامت 15 عاما.

تأتي إقالة تاباريز بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في تصفيات كأس العالم، حيث تلقى 4 هزائم متتالية وضعت حظوظ منتخب أوروغواي على المحك.
 
وأصبح منتخب أوروغواي بعد الهزائم الأربعة سابعا في مجموعته ومتخلفا بنقطة واحدة عن كولومبيا التي تشغل حاليا آخر المراكز المؤهلة مباشرة إلى النهائيات في قطر 2022.

وقال الاتحاد في بيان بموقعه، "نؤكد بشكل قاطع أن هذا القرار لا يتجاهل الإنجازات التي حققها تاباريز مع المنتخب.

وأضاف، "نشيد بكل الإنجازات التي تحققت على مدى 15 عاما الماضية والتي وضعت أوروغواي في صدارة كرة القدم العالمية".

وتابع،

"اتخذت اللجنة التنفيذية في الاتحاد هذا القرار الصعب في ظل الظروف الحالية من أجل تحسين الوضع في المستقبل القريب والحصول على النتائج المرجوة".
وتولى تاباريز البالغ عمره 74 عاما مسؤولية المنتخب الوطني لفترة ثانية في 2006 وقاد أوروغواي لقبل نهائي كأس العالم 2010 ولقب كأس كوبا أمريكا بعدها بعام.

وسبق له تدريب أوروغواي بين 1988 و1990.

ويحل منتخب أوروغواي ضيفا على باراغواي في مباراته التالية في التصفيات في 27 كانون الثاني.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2021-11-19
16:00 | 2021-11-19
14:00 | 2021-11-19
11:00 | 2021-11-19
08:00 | 2021-11-19
05:00 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website