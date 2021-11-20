رياضة

ميسي... فوائد اقتصادية كبيرة للدوري الفرنسي

Lebanon 24
20-11-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-888193-637729860526542823.jpg
Doc-P-888193-637729860526542823.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على الرغم من عدم ظهوره بالمستوى الذي انتظره منه عشاق النادي الباريسي، إلا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، حقق فوائد اقتصادية كبيرة للدوري الفرنسي بانتقاله إليه.

فبحسب ما نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن رابطة الدوري وشبكة "بي إن سبورت" نجحتا بتوقيع 6 عقود بث جديدة لمباريات الدوري في مختلف أنحاء العالم حتى 2024.

وتدفع الشبكة 75 مليون يورو سنويا كحد أدنى مضمون لإدارة حقوق البث خارج فرنسا.
وبعد إبرام العقود الجديدة، فقد ضمنت الرابطة والشبكة التلفزيونية تجاوز الحد الأدنى المضمون للأرباح.

وضمت الاتفاقات الجديدة استعادة الهند وفيتنام حقوق بث الدوري الفرنسي بعدما توقفتا عن شرائها في المواسم القليلة الماضية.

كما وارتفعت نسبة المتابعة الجماهيرية لمباريات الدوري بنسبة 76 في المئة وبخاصة خلال الكلاسيكو الذي جمع باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا يوم 24 تشرين الأول الماضي.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2021-11-20
02:00 | 2021-11-20
23:00 | 2021-11-19
16:00 | 2021-11-19
14:00 | 2021-11-19
11:00 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website