ميسي... فوائد اقتصادية كبيرة للدوري الفرنسي

على الرغم من عدم ظهوره بالمستوى الذي انتظره منه عشاق النادي الباريسي، إلا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، حقق فوائد اقتصادية كبيرة للدوري الفرنسي بانتقاله إليه.فبحسب ما نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن رابطة الدوري وشبكة "بي إن سبورت" نجحتا بتوقيع 6 عقود بث جديدة لمباريات الدوري في مختلف أنحاء العالم حتى 2024.وتدفع الشبكة 75 مليون يورو سنويا كحد أدنى مضمون لإدارة حقوق البث خارج فرنسا.وبعد إبرام العقود الجديدة، فقد ضمنت الرابطة والشبكة التلفزيونية تجاوز الحد الأدنى المضمون للأرباح.وضمت الاتفاقات الجديدة استعادة الهند وفيتنام حقوق بث الدوري الفرنسي بعدما توقفتا عن شرائها في المواسم القليلة الماضية.كما وارتفعت نسبة المتابعة الجماهيرية لمباريات الدوري بنسبة 76 في المئة وبخاصة خلال الكلاسيكو الذي جمع باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا يوم 24 تشرين الأول الماضي.