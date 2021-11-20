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رياضة
هذا اللاعب يتلقى أقل راتب تسمح به رابطة الدوري الإسباني
Lebanon 24
20-11-2021
|
08:00
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تعصف ضائقة اقتصادية بفريق برشلونة الإسباني، إلا أن ذلك لم يمنع النجم البرازيلي داني ألفيش من العودة لصفوف الفريق.
وبمجرد إعلان مدرب الفريق الجديد تشافي هيرنانديز، الضوء الأخضر لعودة البرازيلي حتى أصبح التعاقد مع البرازيلي مسألة وقت فقط بغض النظر عن الصعوبات المالية للنادي.
وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن البرازيلي سيتلقى أقل راتب تسمح به رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" والبالغ 155 ألف يورو سنويا.
وهو ما يعتبر قليلا جدا نسبة لقيمة اللاعب البالغ من العمر 38 عاما، إلا أن رغبة البرازيلي في العودة وولعه للعودة لأمجاد الماضي دفعه لقبول العرض.
يذكر أن ألفيش لن يتمكن من اللعب مع الفريق حتى 1 كانون الثاني، إلا أنه بدء تدريباته مع الفريق.
يذكر أن ألفيش لعب في صفوف برشلونة بين عامي 2008 و2016، قبل أن يرحل لصفوف يوفنتوس الإيطالي ثم خاض تجربة مع باريس سان جيرمان الفرنسي قبل أن يعود للبرازيل من بوابة ساوباولو.
المصدر: سبوتنيك
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