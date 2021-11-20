بعد تعرضها لاعتداء جنسي... هل تظهر قريبا بطلة التنس الصينية؟

ذكر رئيس تحرير صحيفة غلوبال تايمز الصينية -اليوم السبت- أن لاعبة التنس بينغ شواي التي اختفت في ظروف غامضة قبل نحو أسبوعين، تقيم في منزلها "بحرية" وستظهر للعلن "قريبا".وأحاط الغموض بمصير نجمة التنس الصينية -المصنفة أولى عالميا في الزوجي سابقا- منذ إعلانها تعرضها لاعتداء جنسي من نائب سابق لرئيس الوزراء الصيني.ولم تظهر بينغ للعلن منذ كشفت عبر حسابها على موقع للتواصل الاجتماعي هذا الشهر، أن تشانغ قاو لي الذي كان عضوا في أعلى هيئة لصنع القرار في الصين، أجبرها على ممارسة الجنس وأقاما فيما بعد علاقة متقطعة بالتراضي.ولم يعلق تشانغ أو الحكومة الصينية على هذه المزاعم.وتم حظر مناقشة المنشور الذي حذف بعد حوالي نصف ساعة من نشره على وسائل التواصل الصينية التي تخضع لرقابة شديدة.وقال هو شي جين رئيس تحرير الصحيفة الرسمية عبر تويتر "في الأيام الماضية بقيت (بينغ) في منزلها بحرية، ولم ترغب في التعرض لإزعاج، وستظهر للعلن وتشارك في بعض الأنشطة قريبا".ووسط المخاوف مع اختفاء بينغ، هدد اتحاد لاعبات التنس المحترفات بسحب بطولاته من الصين، كما طالب اتحاد المحترفين بتوضيح من السلطات الصينية.