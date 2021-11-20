رياضة

فوز النجمة وشباب البرج في بطولة كرة القدم

Lebanon 24
20-11-2021 | 12:41
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حقق النجمة فوزه الثالث على "سبورتنغ" صاحب القاع 1 - 0 (الشوط الاول 1 - 0)، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة السادسة من الدوري العام اللبناني الـ62 في كرة القدم.

وسجل الاصابة قاسم الزين، ليتقدم النجمة موقتا الى المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، حقق شباب البرج فوزا اول هذا الموسم على مضيفه طرابلس الرياضي 3 - 0 (الشوط الاول 1 - 0).

وعلى ملعب امين عيد النور البلدي في بحمدون، تعادل الصفاء والبرج سلبا.
 
 
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