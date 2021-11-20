رياضة

تشيلسي يهزم ليستر بثلاثية ويعزز صدارته

Lebanon 24
20-11-2021 | 16:00
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سجل تشيلسي ثلاثة أهداف نظيفة في شباك مضيفه ليستر سيتي يوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الثانية عشرة بالدوري الإنكليزي لكرة القدم ليعزز صدارته لجدول المسابقة.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما الألماني أنطونيو روديغر والفرنسي نغولو كانتي في الدقيقتين 14 و28، وفي الشوط الثاني أضاف البديل الأميركي كريستيان بوليسيتش الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 71.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 29 نقطة موسعا الفارق مع مانشستر سيتي ووست هام إلى ست نقاط لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية مقابل تعادل واحد في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.
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