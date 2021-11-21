سان جرمان يتخطّى نانت "بعشرة".. وميسي "سعيد" بعد فكّ عقدة الدوري

فكّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقدته التهديفية في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بتسجيله هدفاً في المباراة التي فاز فيها فريقه باريس سان جرمان 3-1 على ضيفه نانت، ضمن المرحلة الرابعة عشرة من البطولة المحلية.وتناوب على تسجيل الثلاثية الباريسية كل من كيليان مبابي (2)، دينيس أبياه خطأ في مرماه (82) وميسي (87)، فيما أحرز راندال كولو مواني هدف الضيوف الوحيد (76).وبهذا الفوز، عزز سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي مع 37 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه لنس الذي يحلّ ضيفاً على بريست الأحد، فيما بقي نانت الذي مني بخسارته السادسة هذا الموسم، في المركز الحادي عشر مع 18 نقطة.وأكمل سان جرمان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64، بعد طرد حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس إثر تدخّل خشن خارج منطقة الجزاء، وكان البرازيلي نيمار ضحية هذا الطرد بخروجه بديلاً للحارس الإسباني سيرخيو ريكو.وبكّر سان جرمان بالتسجيل، وتحديداً في الدقيقة الثانية من المباراة، بعدما سدد الأرجنتيني لياندرو باريديس كرة من بعيد غيّر مبابي اتجاهها لتسكن في الشباك.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذا الهدف الذي سّجل بعد دقيقة و41 ثانية، هو الأسرع لمبابي في مسيرته الاحترافية، والأسرع لسان جرمان في الدوري منذ هز شباك سانت إتيان في 14 مايو 2017 بعد مرور دقيقة و21 ثانية.وتألق حارس مرمى نانت ألبان لافون في أكثر من مناسبة حارماً سان جرمان من تعزيز تقدمه أمام فرص عدة لمبابي ونيمار وميسي."أنا سعيد"وبمرور الدقائق، فتح نانت اللعب مع بداية الشوط الثاني، وبات أكثر فعالية هجومياً سعياً لإدراك التعادل.واشتعلت المباراة في الدقيقة 64، بطرد نافاس بالبطاقة الحمراء إثر خروج غير موفق أمام لودوفيك بلاس المنفرد.واضطر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بعدها إلى كسر الثلاثي الهجومي بإدخال الحارس ريكو مكان نيمار، قبل أن يدخل الهولندي جورجينيو فينالدوم بدلاً من الإيطالي ماركو فيراتي.واستغل نانت النقص العددي لأصحاب الأرض، ونجح مواني في إدراك التعادل بكعب قدمه في الدقيقة 76 بعد دربكة داخل منطقة الجزاء.ورغم ضغط نانت، كان لميسي رأي آخر، إذ قلب النتيجة لفريقه في غضون دقائق معدودة.فبتمريرة من الأرجنتيني، أربك دفاع نانت وهز أبياه شباك فريقه عن طريق الخطأ أثناء محاولته منع البينية (82).وبعد ذلك، انطلق "البرغوث" بالكرة لمسافة طويلة وسدد من مشارف منطقة الجزاء بيسارياته المعهودة كرة أسكنها في الزاوية اليمنى للحارس لافون، ليساهم بهدفه الأول هذا الموسم في الدوري في النقاط الثلاث لسان جرمان.وقال الأرجنتيني بعد المباراة "أنا سعيد للغاية لأنني سجلت هدفي الأول في الدوري الفرنسي، رغم أنني أحرزت بقميص باريس بالفعل في دوري الأبطال".وسبق لميسي أن سجل ثلاثة أهداف مع فريق العاصمة الفرنسية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينها ثنائية في مرمى لايبزيغ الألماني، وهدف في شباك مانشستر سيتي الإنكليزي الذي يواجهه إياباً الأربعاء ضمن دور المجموعات.ويستضيف نادي رين مونبيلييه في وقت لاحقاً، فيما تختتم المرحلة الأحد بسبع مباريات، أبرزها ليون ومرسيليا.