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رياضة
ضربة رأس من فيليبي تقود أتليتيكو لفوز ثمين ضد أوساسونا
Lebanon 24
21-11-2021
|
05:00
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أحرز البرازيلي فيليبي مدافع أتليتيكو مدريد هدفا بضربة رأس قرب النهاية ليقود فريقه للفوز 1-صفر على أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وصمد أوساسونا بالاعتماد على خمسة مدافعين حتى الدقيقة 87، قبل أن يرسل يانك كاراسكو كرة عرضية متقنة من الجانب الأيسر، وقفز كاراسكو بين اثنين من المدافعين وسجل برأسه.
ووضع الفوز أتليتيكو في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين خلف إشبيلية المتصدر الذي تعادل 2-2 مع ألافيس.
وعانى أتليتيكو في فرض سيطرته وزادت ثقة أوساسونا بمرور الوقت، وجعل الأمور صعبة على الفريق صاحب الأرض.
وصنع أتليتيكو القليل من الفرص حتى انتزع فيليبي هدف الانتصار ليشعل احتفالات المشجعين.
المصدر:
سكاي نيوز
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