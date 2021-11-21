رياضة

ليفربول يدك شباك أرسنال برباعية نظيفة.. وصلاح يتألق

Lebanon 24
21-11-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-888451-637730499529679739.jpg
Doc-P-888451-637730499529679739.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفوق ليفربول على ضيفه أرسنال برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب أنفليد، لحساب الأسبوع 12 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


وجاء الهداف الأول لأبناء يورغن كلوب بواسطة ساديو ماني في الدقيقة 39. وبعد بداية الشوط الثاني بـ7 دقائق، أضاف دييغو جوتا الهدف الثاني، ليأتي الثالث من أقدام محمد صلاح، ثم يختم تاكومي مينامينو مهرجان الأهداف في الدقيقة 77.
وشهد اللقاء اشتباكا لفظيا بين مدربي الفريق يورغن كلوب وميكيل أرتيتا، حيث حدثت المشادة بين المديرين الفنيين، عندما اعترض أرتيتا على عدم منح ساديو ماني بطاقة صفراء، بعد التحام عنيف مع تاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال.
 
وانفعل كلوب بشدة بعد اعتراض أرتيتا، وانطلق باتجاه المدرب الإسباني إلا أنه اكتفى بالاشتباك معه لفظيا، وهو ما رد عليه مدرب أرسنال بالمثل.

وعلى الفور أشهر حكم اللقاء مايكل أوليفر بطاقتين صفراوين، واحدة لكلوب وأخرى لأرتيتا.

وبعد هذا الفوز، بات رصيد "الريدز" 25 نقطة بالمركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن المتصدر تشيلسي. أما رصيد أرسنال فتجمد في عشرين نقطة بالمركز الخامس.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2021-11-21
11:00 | 2021-11-21
05:53 | 2021-11-21
05:00 | 2021-11-21
02:00 | 2021-11-21
23:00 | 2021-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website