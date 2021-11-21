فوز صعب لتشافي في مباراته الأولى مدربا لبرشلونة

تمكن الإسباني تشافي هيرنانديز من تحقيق فوزه الأول كمدرب لفريق برشلونة بنتيجة 1-0 على إسبانيول، السبت، في ديربي كتالونيا على ملعب الكامب نو.وسجل هدف المباراة الوحيد الهولندي ممفيس ديباي من ركلة جزاء في الدقيقة 48، ليرفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.وبدا التغيير في أداء "بلاوغرانا" منذ الشوط الأول بضغط عال وفرص عدة تألق في صدها حارس إسبانيول دييغو لوبيس.وعاد أسلوب "تيكي-تاكا" بين اللاعبين، خصوصاً في المقدمة بين الهولندي فرانكي دي يونغ وديباي والوجهين الجديدين في الفريق المغربي عبد الصمد الزلزولي وإيلياس أكوماش.وكاد راوول دي توماس أن يفتتح التسجيل لإسبانيول في الدقيقة 43، حيث سدد كرة اصطدمت بقدم جيرار بيكيه ومرت أعلى مرمى الألماني مارك أندري تير شتيغن لتتحول إلى ركنية.ومع انطلاق الشوط الثاني، منح حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 46، حيث تلقى ديباي تمريرة في العمق من غافي وسقط بعد تدخل من الدفاع، فانبرى لها الهولندي وهز بها شباك لوبيس (48).وحاول كل من دي يونغ وديباي مضاعفة النتيجة بتسديدات تصدى لها لوبيس في أكثر من مناسبة، خصوصاً في الدقيقة 64.وعاد دي توماس ليهدر مجدداً فرصة إدراك التعادل لإسبانيول في الدقيقة 70، حيث تلقى كرة في عمق دفاع برشلونة وانطلق وسدد إلى جانب القائم الأيمن لمرمى تير شتيغن.واحتسب حكم المباراة ركلة حرة لإسبانيول في الدقيقة 81، انبرى لها دي توماس لكنه سدد الكرة قوية في القائم الأيمن الذي حرم المهاجم نفسه من من تسجيل هدف التعادل برأسية في الدقيقة 86.وسنحت فرصة لديباي لإنهاء المباراة (90+1) بتسديدة قوية من داخل المنطقة، تصدى لها لوبيس ببراعة، لتنتهي المواجهة بفوز "بلاوغرانا" بفضل هدف ديباي.