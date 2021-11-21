كم سيدفع مانشستر يونايتد لمدربه المُقال سولشار؟

كشف تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، عن المبلغ الذي سيتوجب على مانشستر يونايتد دفعه للمدرب أولي غونار سولشار، والذي أقاله من منصبه الأحد.ووفق ما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن مانشستر يونايتد سيدفع لسولشار 7.5 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 10 ملايين دولار تقريبا.وأقال "الشياطين الحمر" سولشار بسبب سوء النتائج، بعد يوم واحد من هزيمة الفريق 4-1 أمام واتفورد الوافد الجديد، ما تسبب في تراجعه للمركز السابع بين فرق "البريميرليغ".وكان سولشار مدد تعاقده مع يونايتد لثلاث سنوات حتى 2024 في تموز الماضي، لكنه طرد من منصبه بعد خسارة يونايتد في خمس من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري.وقال يونايتد في بيان "يعلن مانشستر يونايتد تخلي أولي غونار سولشار عن منصبه كمدرب للنادي. وسيبقى أولي بمثابة أسطورة بالنسبة لمانشستر يونايتد ويؤسفنا الاضطرار لاتخاذ هذا القرار الصعب".

وأضاف بيان النادي الإنكليزي: "وبينما كانت النتائج في الأسابيع القليلة الماضية مخيبة للآمال فإنه لا ينبغي أن نغفل العمل الذي قام به سولشار خلال الأعوام الثلاثة الماضية والخاص بإعادة وضع الأسس المطلوبة لتحقيق النجاح على المدى الطويل"، حسبما نقلت "رويترز".وتولى اللاعب السابق مايكل كاريك وهو أحد أفراد الطاقم الفني لسولشار المسؤولية عن تدريب الفريق في مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه في مواجهة فياريال الإسباني الثلاثاء المقبل، بينما قال النادي إنه سيعين مدربا مؤقتا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز منذ 2013 وهو آخر موسم للمدرب الأسبق أليكس فيرغسون الذي قاد الفريق للفوز بلقب الدوري 13 مرة.وتعاقد يونايتد مع المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في آب الماضي لكنه وبعد بداية واعدة للموسم تراجع للمركز السابع بعد أول 12 جولة متخلفا بفارق 12 نقطة عن تشيلسي اللندني المنفرد بالصدارة.وكان سولشار تولى تدريب يونايتد بصفة مؤقتة خلفا للبرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو في كانون الأول 2018 قبل الارتباط بعقد دائم مع الفريق في آذار 2019.