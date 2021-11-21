20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
كم سيدفع مانشستر يونايتد لمدربه المُقال سولشار؟
Lebanon 24
21-11-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، عن المبلغ الذي سيتوجب على مانشستر يونايتد دفعه للمدرب أولي غونار سولشار، والذي أقاله من منصبه الأحد.
ووفق ما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن مانشستر يونايتد سيدفع لسولشار 7.5 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 10 ملايين دولار تقريبا.
وأقال "الشياطين الحمر" سولشار بسبب سوء النتائج، بعد يوم واحد من هزيمة الفريق 4-1 أمام واتفورد الوافد الجديد، ما تسبب في تراجعه للمركز السابع بين فرق "البريميرليغ".
وكان سولشار مدد تعاقده مع يونايتد لثلاث سنوات حتى 2024 في تموز الماضي، لكنه طرد من منصبه بعد خسارة يونايتد في خمس من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري.
وقال يونايتد في بيان "يعلن مانشستر يونايتد تخلي أولي غونار سولشار عن منصبه كمدرب للنادي. وسيبقى أولي بمثابة أسطورة بالنسبة لمانشستر يونايتد ويؤسفنا الاضطرار لاتخاذ هذا القرار الصعب".
وأضاف بيان النادي الإنكليزي: "وبينما كانت النتائج في الأسابيع القليلة الماضية مخيبة للآمال فإنه لا ينبغي أن نغفل العمل الذي قام به سولشار خلال الأعوام الثلاثة الماضية والخاص بإعادة وضع الأسس المطلوبة لتحقيق النجاح على المدى الطويل"، حسبما نقلت "رويترز".
وتولى اللاعب السابق مايكل كاريك وهو أحد أفراد الطاقم الفني لسولشار المسؤولية عن تدريب الفريق في مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه في مواجهة فياريال الإسباني الثلاثاء المقبل، بينما قال النادي إنه سيعين مدربا مؤقتا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.
ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز منذ 2013 وهو آخر موسم للمدرب الأسبق أليكس فيرغسون الذي قاد الفريق للفوز بلقب الدوري 13 مرة.
وتعاقد يونايتد مع المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في آب الماضي لكنه وبعد بداية واعدة للموسم تراجع للمركز السابع بعد أول 12 جولة متخلفا بفارق 12 نقطة عن تشيلسي اللندني المنفرد بالصدارة.
وكان سولشار تولى تدريب يونايتد بصفة مؤقتة خلفا للبرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو في كانون الأول 2018 قبل الارتباط بعقد دائم مع الفريق في آذار 2019.
تابع
الأكثر قراءة
سعر "جبنة الحلّوم" في لبنان يتخطى المعقول.. إليكم ثمنها
Lebanon 24
سعر "جبنة الحلّوم" في لبنان يتخطى المعقول.. إليكم ثمنها
05:33 | 2021-11-21
21/11/2021 05:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات تدرّ الدولار إلى لبنان.. هكذا ستنتعش أوضاع المواطنين
Lebanon 24
خطوات تدرّ الدولار إلى لبنان.. هكذا ستنتعش أوضاع المواطنين
12:00 | 2021-11-21
21/11/2021 12:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أهم حدث فلكي سار سيغير مصير الابراج لمدة 30 يوما.. من سينعم بالمال؟
Lebanon 24
أهم حدث فلكي سار سيغير مصير الابراج لمدة 30 يوما.. من سينعم بالمال؟
09:15 | 2021-11-21
21/11/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم قياسي للدولار.. هذا ما سجله مساء الأحد
Lebanon 24
رقم قياسي للدولار.. هذا ما سجله مساء الأحد
15:36 | 2021-11-21
21/11/2021 03:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه التلفزيونات...لم تنقل رسالة عون
Lebanon 24
هذه التلفزيونات...لم تنقل رسالة عون
13:25 | 2021-11-21
21/11/2021 01:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2021-11-22
هل من حظوظ للعرب في التأهل إلى كأس العالم؟
16:00 | 2021-11-21
البريطاني هاميلتون يفوز بجائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد
14:00 | 2021-11-21
فوز صعب لتشافي في مباراته الأولى مدربا لبرشلونة
11:00 | 2021-11-21
محمد صلاح يفاجئ طلاب مدرسة مصرية بزيارة (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
ليفربول يدك شباك أرسنال برباعية نظيفة.. وصلاح يتألق
05:53 | 2021-11-21
رسميا.. مانشستر يونايتد يقيل مدربه سولشاير
فيديو
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
22/11/2021 10:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
Lebanon 24
مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
22/11/2021 10:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
Lebanon 24
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
05:00 | 2021-11-21
22/11/2021 10:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact