رياضة

أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

Lebanon 24
22-11-2021 | 05:00
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، في خطوة تأتي ضمن الخطة الزمنية التي وضعها الاتحاد في إطار برنامج دعم كرة القدم النسائية منذ عام 2017.

وسيقام الدوري -الذي ينطلق يوم 22 تشرين الثاني الجاري- على مرحلتين: المرحلة الأولى تتمثل في دوري المناطق بمشاركة 16 فريقا، وستقام مبارياته في 3 مدن (الرياض ، جدة، الدمام) بمشاركة 6 فرق من كل منطقة (باستثناء الدمام 4 فرق) للعب بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية (المرحلة الثانية) المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وأشار رئيس الاتحاد السعودي للعبة ياسر المسحل إلى أن "هذا الإعلان يعد لحظة هامة في مسيرة الاتحاد"، واعتبر أن تدشين أول دوري رسمي في المملكة كان واحدا من أهداف الاتحاد عند استحداث إدارة خاصة بكرة القدم النسائية.

وأوضح المسحل أنه تم الانتهاء من إعداد جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالدوري، مؤكدا حرص الاتحاد على تطبيقها والالتزام بها لما تمثله هذه النسخة من أهمية في مسار كرة القدم النسائية السعودية، ومتمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة.

المصدر: الجزيرة
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