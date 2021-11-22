هل يعود برشلونة مع تشافي للمنافسة على لقب الدوري الاسباني؟

حقق نادي برشلونة الفوز في أول مباراة يخوضها تحت قيادة مدربه الجديد تشافي هرنانديز، وذلك على حساب جاره إسبانيول، في المرحلة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وارتقى برشلونة بعد هذا الفوز إلى المركز السادس برصيد 20 نقطة، وبات على بعد عشر نقاط من غريمه ريال مدريد، الذي انفرد بصدارة ترتيب "الليغا"، بعد اكتساحه غرناطة أمس الأحد، بنتيجة 4-1.ورغم تأخره بفارق عشر نقاط عن الريال، فإن فرص برشلونة تبقى قائمة لتعويض هذا الفارق والمنافسة على لقب "الليغا" حتى الرمق الأخير، كما تأمل جماهير "البارسا"، أن يشكل تولي تشافي القيادة الفنية للفريق الكتالوني، دفعة معنوية للنادي لاستعادة هيبته وأمجاده محليا وقاريا.ولن تقتصر المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم على الريال وبرشلونة فقط، حيث يبرز أتلتيكو مدريد، حامل اللقب، مرشحا للحفاظ على لقبه، إلى جانب أندية إشبيلية وريال سوسييداد ريال بيتيس المتألقة مع انطلاق الموسم الحالي.وفيما يلي ترتيب الأندية العشرة الأولى في الدوري الإسباني بعد الجولة الـ14 من أصل 38:1- ريال مدريد - 30 نقطة2- ريال سوسييداد – 29 نقطة3- إشبيلية – 28 نقطة4- أتلتيكو مدريد – 26 نقطة5- ريال بيتيس – 24 نقطة6- برشلونة – 20 نقطة7- رايو فاليكانو – 20 نقطة8- أتلتيك بيلباو – 19 نقطة9- أوساسونا – 1910- فالنسيا – 18 نقطة.