ما هو شرط بوكيتينو لتدريب "مانشستر يونايتد"؟

كشفت تقارير إعلامية إنكليزية، أن المدير الفني الحالي لنادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، يرغب في العودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز من بوابة مانشستر يونايتد.ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن بوكيتينو، الذي سبق له تدريب توتنهام في الدوري الإنكليزي الممتاز قبل رحيله لسان جيرمان، متحمس للغاية للعودة لـ"البريمير ليغ" مجددا من خلال الإشراف على مانشستر يونايتد، الذي أقال مدربه النرويجي غونار سولشار، أمس الأحد، على خلفية سلسلة من النتائج المخيبة للفريق في هذا الموسم.وذكر المصدر، أن العامل الرئيسي الذي جعل بوكيتينو يفكر في العودة إلى الدوري الإنكليزي، هو عدم شعوره بالسعادة في باريس حيث يعيش في فندق، بينما تعيش أسرته في لندن.وأوضحت الصحيفة، أن بوكيتينو لن يوافق على تدريب مانشستر الآن ولكن بعد نهاية الموسم الحالي.