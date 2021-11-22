"فيفا" يرشح محمد صلاح ضمن 11 لاعبا لجائزة "ذا بيست"

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن القائمة التي رشحها لجائزة "ذا بيست" والتي تضم 11 لاعبا.

وحسب موقع "الوطن سبورت"، فإن الجائزة يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.

وضمت القائمة بجوار محمد صلاح 3 مرشحين من فريق باريس سان جيرمان، ولاعبين من تشيلسي، ولاعبًا من بايرن ميونيخ، هو البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، الذي نال الجائزة العام الماضي، ولاعبا من مانشستر يونايتد وآخر من مانشستر سيتي، ولاعب من بوروسيا دورتموند.

ويعتبر صلاح الأفريقي الوحيد في القائمة، للعام الرابع على التوالي، والتي تضم أفضل لاعبي العالم بحسب ترشيحات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وعن أسماء اللاعبين في القائمة، ضمت القائمة كل من كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، ونجولو كانتي، وجورجينيو، وكريستيانو رونالدو، وإيرلينج هالاند، وكيفين دي بروين، وكريم بنزيما.