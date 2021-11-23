رياضة

ميسي يتكلم بجرأة: باريس سان جرمان تنقصه بعض الأشياء ليكون فريقا قويا

Lebanon 24
23-11-2021 | 02:00
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قال أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي، إن فريقه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي "تنقصه بعض الأشياء ليكون فريقا قويا" على حد تعبيره.


وأوضح ميسي، الذي يلعب موسمه الأول في العاصمة الفرنسية، بمقابلة مع صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، أنه يشعر بالضغط المفروض على فريقه المدجج بالنجوم من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
 
وتابع: "الكل يقول إننا المرشح الأبرز (للفوز بدوري أبطال أوروبا). لن أنكر أننا أحد المرشحين، لكننا ما زلنا بحاجة إلى بعض الأشياء لنكون فريقا قويا حقا".
 
ومن جهة أخرى، علق ميسي على تدريب زميله السابق تشافي هيرنانديز لبرشلونة الإسباني، الذي تعرض لهزة عنيفة بعد رحيل النجم الأرجنتيني.

وقال إن "برشلونة سيتطور مع تشافي. هو مدرب يعرف الكثير ويعرف النادي جيدا".

والاثنين نشرت "ماركا" مقتطفات مقتضبة من المقابلة التي أجرتها مع ميسي في باريس، مشيرة إلى أنها ستنشرها كاملة الثلاثاء.
المصدر: سكاي نيوز
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