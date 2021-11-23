رياضة

بيل وهازارد خارج تشكيلة ريال مدريد لمواجهة شيريف... ما السبب؟

Lebanon 24
23-11-2021 | 14:00
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أعلن ريال مدريد أن تشكيلته في المباراة التي ستجمعه بنادي شيريف المولدوفي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لن تتضمن غاريث بيل وإيدين هازارد.

ولم يكن اللاعبان متاحين للمدرب كارلو أنشيلوتي بعد العودة من فترة التوقف الدولي، وغابا عن المباراة التي فاز فيها الفريق الملكي 4-1 على غرناطة ضمن منافسات الدوري الإسباني، الأحد الماضي.

ولم يتعاف هازارد بعد من الإصابة بفيروس في المعدة، بينما أصيب بيل بإصابة في عضلة ربلة الساق، بينما كان يقود منتخب بلاده ويلز.


المصدر: روسيا اليوم
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