رياضة

ميسي: أريد العودة الى برشلونة

Lebanon 24
24-11-2021 | 08:00
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كشف ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أنه ينوي العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني وتقديم المساعدة له، وذلك عقب أقل من 4 أشهر على رحيله إلى ناديه الجديد عقب فشل التوصل إلى اتفاق حول تمديد تعاقده مع النادي الذي أمضى فيه مسيرته الرياضية بسبب مشاكل مالية.

وقال ميسي في حوار صحفي مع "ماركا": لطالما قلت أنني سأعود إلى برشلونة لأنه منزلي، وإذا كان بإمكاني تقديم المساعدة للنادي فإنني أرغب بالعودة مجدداً، أنا أريد الأفضل لبرشلونة لأنني مشجع للنادي رغم أنني لم أعد لاعباً فيه الآن.

وكان جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قد قال بأنه لا يستبعد عودة ليونيل ميسي وأندريس إنييستا إلى برشلونة مثلما فعل الظهير البرازيلي داني ألفيش.

وعن تعيين تشافي هيرنانديز مدرباً للفريق قال ميسي: سيقدم الكثير لبرشلونة، إنه مدرب رائع ويعرف النادي جيدًا ويعيش في برشلونة منذ أن كان طفلاً. لقد جدد الأمل في برشلونة لأنه شخص يحظى باحترام كبير من الجماهير واللاعبين. سيكون مدربًا مهمًا للغاية للاعبي كرة القدم الشباب لأنه سيعلمهم. سوف ينمو الفريق معه كثيراً. ليس لدي أي شك في ذلك.
المصدر: العربية
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