اسم مفاجئ لخلافة جوارديولا في مانشستر سيتي

قدم باتريك فييرا انطلاقة مميزة في مسيرته التدريبية مع فريق كريستال بالاس، حيث قام بتحسين الفريق الإنجليزي الذي كان معروفاً عنه اللعب الدفاعي ليصبح هجومياً وصاحب حيازة كبيرة بالكرة.

ومع تطور أداء كريستال بالاس وتحسن نتائجه بشكلٍ كبير، فإن العمل الذي يقدمه المدرب الفرنسي لم يمر مرور الكرام، وقد أشارت صحيفة ماركا إلى أنه قد يكون المدرب القادم لفريق مانشستر سيتي بعد أن تنتهي فترة بيب جوارديولا.



لا يبدو وأن نادي مانشستر سيتي لديه أي نوايا بخصوص تغيير جوارديولا، ولم يُظهر المدرب الكاتالوني رغبة في الخروج من النادي الإنجليزي أو خوض تجربة جديدة حتى الآن.

لكن العمل الذي أظهره نجم منتخب فرنسا وآرسنال السابق، وفوزه على مانشستر سيتي بهدفين على ملعبه وسحق توتنهام بثلاثية ونتائج أخرى مميزة تجعله أحد المدربين الذين يتوقع لهم مستقبل واعد.

وتوقعت صحيفة ماركا أن يكون باتريك فييرا أحد المرشحين لتدريب مانشستر سيتي في المستقبل، وخصوصاً وأنه كان يعمل مع النادي من قبل كمدرب لأكاديمية الشباب ثم مدرباً لأحد الفرق الشقيقة وهو نادي نيويورك سيتي، ولذا ربما يكون فييرا بديلاً محتملاً لبيب جوارديولا إذا غادر السيتي في صيف عام 2023.

(سبورت 360)