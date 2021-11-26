مانشستر يونايتد يتفق مع مدربه الجديد... من هو؟

توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع المدرب الألماني رالف رانجنيك، لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة، وفقاً لما نشرته صحيفة ذا أثلتيك البريطانية.

وأفادت الصحيفة بأن اتفاق اليونايتد ورانجنيك تم، على أن يتولى الألماني تدريب الفريق بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر، على أن يتولى عملاً استشارياً في النادي بعد ذلك لعامين إضافيين.

ويقترب رانجنيك من إنهاء عقده مع لوكوموتيف موسكو الروسي الذي يعمل به كمدير للكرة، وسيقوم بعمل إداري واستشاري في أولد ترافورد بدايةً من الموسم المقبل، 2021 -2022.



ويعني ذلك أن إدارة الشياطين الحمر ستواصل سعيها للتعاقد مع مدرب دائم، ليتولى العارضة الفنية للفريق بمجرد نهاية الموسم الجاري مع رانجنيك.

وأقال النادي الإنجليزي مدربه النرويجي، أولي جونار سولشاير، من منصبه في الأسبوع الماضي بعد دخول النادي في دوامة النتائج السلبية على كافة الأصعدة.



يذكر أن رانجنيك لعب الدوري الاستشاري بنجاح من قبل في أندية ريد بول سالزبورج النمساوي ولايبزيج الألماني.

(سبورت 360)