لبنان يكتسح اندونيسيا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة

فاز لبنان على اندونيسيا 96 - 38 في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل، في النافذة الاولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة.وتجري المباراة الثانية بين المنتخبين عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل في 29 تشرين الثاني في القاعة عينها.وأوقعت القرعة لبنان ضمن المجموعة الآسيوية الثالثة الى جانب أندونيسيا والسعودية والأردن.