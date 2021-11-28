رياضة

حقائق مفاجئة حول هوس رونالدو بهذا الأمر!

Lebanon 24
28-11-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-891029-637736797986310258.jpg
Doc-P-891029-637736797986310258.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف اسكال فيريه رئيس مجلة فرانس فوتبول الفرنسية التي تقدم جائزة الكرة الذهبية عن مدى هوس كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بالتفوق على غريمه التقليدي ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.


ويعد اسكال فيريه من الأشخاص القلائل الذين يعرفون الفائز بالكرة الذهبية قبل الإعلان الرسمي، كما أنه المسؤول عن حفل الجائزة الأهم والأكثر ترقباً في عالم كرة القدم.

وأوضح اسكال فيريه أن رونالدو لا يفكر بالاعتزال الآن لأن هدفه هو التفوق على ميسي في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، علماً أن الدون توج بـ5 كرات ذهبية خلال مسيرته، بينما يملك البرغوث الرقم القياسي بفوزه بالجائزة 6 مرات.


هل يعقّد ميسي مهمة رونالدو هذا العام؟
وقال اسكال فيريه في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية “رونالدو ليس لديه سوى طموح واحد فقط يتمثل بالاعتزال وهو يتفوق على ميسي بالكرات الذهبية، أنا أعرف هذا لأنه قاله لي”.
 
وربما تصبح مهمة كريستيانو رونالدو في اللحاق بميسي أكثر تعقيداً في حال تُوج الأخير بجائزة الكرة الذهبية هذا العام وللمرة السابعة، حيث يرى الكثيرين أنه المرشح الأول للجائزة بحكم فوزه بلقب كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين.
 
(سبورت 360عربية)
 
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2021-11-27
16:00 | 2021-11-27
14:00 | 2021-11-27
11:00 | 2021-11-27
08:00 | 2021-11-27
05:00 | 2021-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website