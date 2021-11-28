حقائق مفاجئة حول هوس رونالدو بهذا الأمر!

كشف اسكال فيريه رئيس مجلة فرانس فوتبول الفرنسية التي تقدم جائزة الكرة الذهبية عن مدى هوس كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بالتفوق على غريمه التقليدي ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.ويعد اسكال فيريه من الأشخاص القلائل الذين يعرفون الفائز بالكرة الذهبية قبل الإعلان الرسمي، كما أنه المسؤول عن حفل الجائزة الأهم والأكثر ترقباً في عالم كرة القدم.وأوضح اسكال فيريه أن رونالدو لا يفكر بالاعتزال الآن لأن هدفه هو التفوق على ميسي في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، علماً أن الدون توج بـ5 كرات ذهبية خلال مسيرته، بينما يملك البرغوث الرقم القياسي بفوزه بالجائزة 6 مرات.هل يعقّد ميسي مهمة رونالدو هذا العام؟وقال اسكال فيريه في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية “رونالدو ليس لديه سوى طموح واحد فقط يتمثل بالاعتزال وهو يتفوق على ميسي بالكرات الذهبية، أنا أعرف هذا لأنه قاله لي”.