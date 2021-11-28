هذه هي أفضل لاعبة كرة القدم في أوروبا

نجحت اللاعبة الإسبانية اليكسيا بوتيّاس قائدة نادي برشلونة الإسباني بتحقيق الفوز بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا عام 2021 في حفل جوائز كرة القدم الأوروبية.





وذلك بعد أرقام اليكسيا الخيالية في 52 مُباراة بعام 2021: 36 هدف و26 تمريرة حاسمة، وهي افضل لاعبة في اوروبا 2021 والمرشحة بحسب الصحف لتنال الكرة الذهبية لدى السيدات لعام 2021.