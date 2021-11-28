نجم المغرب الجديد تألق في هجوم برشلونة.. من هو الزلزولي؟

منذ تولي الأسطورة تشافي هيرنانديز تدريب برشلونة الإسباني قبل أسبوع، بدأت الجماهير تتابع تغييراته الجديدة في التشكيلة، وكان من بينها إعطائه الثقة للاعب مغربي واعد.للمرة الأولى، بدأ اللاعب المغربي الشاب عبد الصمد الزلزولي أساسيا في تشكيلة نادي برشلونة، مساء السبت، في مواجهة صعبة أمام فياريال بالدوري الإسباني.وأثبت الزلزولي أن ثقة تشافي به كانت في محلها، وقدم مستوى كبيرا تغنت به الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك المدرب تشافي.الزلزولي ولد في مدينة بني ملال شمالي المغرب، عام 2001، وانتقل مع عائلته إلى إسبانيا وهو في سن الرابعة.ولم يتأخر عبد الصمد الزلزولي عن الانخراط في عالم كرة القدم، فانضم إلى نادي إلتشي في سن السابعة، قبل أن يتنقل بين الأكاديميات الإسبانية، حتى استقر في نادي هيركوليز.لعب الشاب المغربي مع هيركوليز وتم تصعيده للفريق الأول، ليخوض مباريات مع المحترفين في الدرجة الثانية بإسبانيا، قبل أن "يخطفه" كشافو نادي برشلونة في أغسطس الماضي.خاض الزلزولي ما مجموعه 20 دقيقة مع الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم، تحت قيادة المدرب السابق رونالد كومان، لكن منذ مجيء تشافي، والأمر مختلف.تشافي منح شوطا كاملا أمام إسبانيول الأسبوع الماضي، ثم جاء ليصدم الجميع ويشركه أساسيا أمام فياريال مساء السبت.ماذا قال تشافي؟وقدم النجم المغربي الواعد مستوى كبيرا، ليؤكد تشافي هيرنانديز، أن الزلزولي "موهبة حقيقية" داخل النادي الكتلوني.وقال تشافي: "عبد الصمد؟ إنه لاعب موهوب وقادر على تجاوز خصومه. نحن راضون وسعداء جدا بأداء جميع اللاعبين الشباب".وتترقب الجماهير رؤية الزلزولي في "المباراة المصيرية" أمام بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا، يوم 8 ديسمبر المقبل، حيث يحتاج النادي الكتالوني للانتصار فقط للعبور بدوري أبطال أوروبا.