رياضة

صور لواقعة محمد صلاح بملعب أنفيلد.. ورقم قياسي جديد

Lebanon 24
28-11-2021 | 14:00
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شهدت نهاية مباراة ليفربول وضيفه ساوثهامبتون، التي انتهت بفوز "الريدز" 4-0، السبت، ضمن الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اقتحام مشجع الملعب لالتقاط صورة تذكارية مع النجم المصري محمد صلاح.

وتفاجأ محمد صلاح لدى مصافحته اللاعبين باقتحام أحد المشجعين لأرض الملعب من أجل التقاط صورة تذكارية معه، وتدخل رجال لإخراج المشجع من أرض الملعب وإبعاده عن النجم المصري، الذي أشار بيده ربما إلى التقاط الصورة خارج أرضية الملعب.


وأصبح محمد صلاح، وفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام القياسية، ثالث أكثر لاعب مساهمة بـ150 هدفا في الدوري الإنجليزي، بعدما صنع هدفا في فوز ليفربول على ساوثهمبتون، متفوقا على الثنائي سيرجيو أغويرو وهاري كين.

وساهم النجم المصري بشكل مباشر في 150 هدفًا بالبريميرليغ خلال 171 مباراة في المسابقة (108 أهداف، 42 أسيست)، فقط آلان شيرر وتييري هنري ساهما في 150 هدفًا في عدد مباريات أقل من الملك المصري (148 مباراة، 163 مباراة) على الترتيب.
 
 
ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 28 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب "البريمير ليغ"، متجاوزا بفارق نقطتين حامل اللقب، مانشستر سيتي، الذي يستضيف فريق وست هام يونايتد، الرابع برصيد 24 نقطة، الأحد، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.
 
بينما يتصدر تشلسي الترتيب برصيد 29 نقطة، قبل مباراته المرتقبة أمام ضيفه مانشستر يونايتد، الثامن برصيد 17 نقطة، مساء الأحد أيضا، في قمة مباريات هذه الجولة من الدوري.

في المقابل، يشغل ساوثهمبتون، المركز الثالث عشر على سلم الترتيب برصيد 14 نقطة، بانتظار بقية نتائج مباريات هذه الجولة أيضا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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