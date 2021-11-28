سقوط جديد لميلان مع عودة مينيان والتجديد لبيولي

تابع ميلان نتائجه السيئة بالدوري الإيطالي، ومُني الأحد بخسارة ثانية تواليًا أمام ضيفه ساسوولو 1-3 على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة، ليمنح نابولي فرصة الانفراد بالصدارة.وهذه المباراة الثالثة على التوالي التي لا يعرف فيها ميلان طعم الفوز في الدوري، بعد سقوطه أمام فيورنتينا الأسبوع الماضي، في أعقاب تعادل مع جاره إنتر، الذي بات يبتعد عنه بفارق نقطة في المركز الثالث.وتجمد رصيد المدرب ستيفانو بيولي، الذي مدد الجمعة عقده مع النادي حتى 2023، عند 32 نقطة، بفارق الأهداف عن نابولي، الذي سيكون قادرًا على الانفراد بالصدارة في حال تعادله، أو فوزه على ضيفه لاتسيو، لاحقًا.وتقدم ميلان عبر مدافعه أليسيو رومانيولي (22) الذي طرد لاحقاً في الدقيقة 77، إلاّ أنّ الضيوف ردوا بأهداف جانلوكا سكاماكا (24)، وهدف ثانٍ عكسي للدنماركي سيمون كاير في مرمى فريقه، وثالث لدومينيكو بيراردري (66).ودخل ميلان اللقاء بعد فوز قاتل بهدف دون رد خارج أرضه على أتلتيكو مدريد الاسباني، الثلاثاء، ليُبقي على آماله حيّة في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي عاد إليها للمرة الأولى منذ عام 2014.وعاد الحارس الفرنسي مايك مينيان لحماية عرين ميلان بعد تعافيه من جراحة في أربطة معصمه الأيسر، خضع لها في أكتوبر الماضي.وأجرى بيولي العديد من التغييرات على التشكيلة التي بدأت في مدريد، إذ أجبرت إصابة الفرنسي أوليفييه جيرو، والكرواتي أنتي ريبيتش، على مشاركة المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أساسيًا، إلى جانب البرتغالي رافايل لياو، والإسباني المغربي الأصل براهيم دياز، والبلجيكي ألكسيس سالاماكرز.كما شارك الفرنسي تييمويه باكايوكو أساسيًا للمرة الأولى هذا الموسم، إلى جانب الجزائري إسماعيل بن ناصر في الوسط.وافتتح رومانيولي التسجيل برأسية إثر عرضية من الظهير الفرنسي ثيو هرنانديز (21).وعادل ساسوولو بتسديدة رائعة من سكاماكا (24)، قبل أن يسجل قائد الدنمارك كاير هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه.وقضى بيراردي على أي آمال بالعودة بتسجيله الهدف الثالث، عندما تسلّم الكرة داخل المنطقة عن الجهة اليمنى وسدد من زاوية ضيقة على يمين مينيان (66).وطرد رومانيولي ببطاقة حمراء مباشرة لخطأ على المهاجم الفرنسي غريغوار ديفريل.