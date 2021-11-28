رياضة

غوارديولا "الفيلسوف" يزج بلاعب "منسي" قبل 3 دقائق من النهاية فيسجل له هدف الفوز!

Lebanon 24
28-11-2021 | 23:00
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خرج فريق مانشستر سيتي من عنق الزجاجة أمام ضيفه وست هام يونايتد (2-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الألماني إلكاي غوندوغان التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

وزج الإسباني بيب غوارديولا "الفيلسوف" ، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بلاعبه "المنسي" البرازيلي المخضرم فرناندينهو (36 عاما) بعد غياب طويل عن الملاعب، في الدقيقة 87 فأحرز الهدف الثاني له بعد ثلاث دقائق فقط، وذلك قبل أن يسجل الأرجنتيني مانويل لانزيني هدف تقليص الفارق للضيوف عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "الاتحاد" وسط تساقط كثيف للثلوج.
ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 29 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني متخلفا بفارق الأهداف خلف المتصدر تشيلسي، قبل مباراته المرتقبة أمام ضيفه مانشستر يونايتد، التاسع برصيد 17 نقطة، مساء اليوم الأحد أيضا، في قمة مباريات هذه الجولة من الدوري.

في المقابل، يشغل وست هام يونايتد، المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 23 نقطة.
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