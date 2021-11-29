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رياضة
المسؤول عن "الكرة الذهبية" يلمح للفائز بالجائزة
Lebanon 24
29-11-2021
|
02:00
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ترقب شديد في عالم كرة القدم قبل منح جائزة الكرة الذهبية مع انتشار التسريبات التي تشير لفوز واحد من المرشحين الأبرز.
ويعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، المرشحان الأبرز لنيل الجائزة، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في عام 2021.
ومع الغموض الذي يخيم على هوية الفائز الجديد، خرج رئيس تحرير المجلة الفرنسية، بتصريحات "نارية" تلمح للفائز الجديد.
وقال باسكال فيريه، مدير تحرير "فرانس فوتبول": "اللاعب الفائز يعلم بأنه حقق الجائزة الآن، فقد قمنا بسرية تامة بلقائه للحديث عن الفوز".
وأضاف فيريه: "لم ينتبه لنا أحد أثناء تواجدنا معه.. لقد كان سعيدا جدا بفوزه بالجائزة الكبيرة"، وفقا لموقع "تيلي فوت" الفرنسي.
وحاولت الجماهير دراسة ملامح ميسي وليفاندوفسكي، خلال خوضهما مباراتي فرقيهما باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني، لرصد ملامح الحزن أو الفرح، ولكن الأمور لا زالت ضبابية.
وستمنح "فرانس فوتبول" الكرة الذهبية للاعب الأفضل في حفل ضخم مساء الاثنين في باريس.
المصدر: سكاي نيوز
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