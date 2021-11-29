قبل ساعات من الاعلان الرسمي عن الفائز... هذا كل ما تريد معرفته عن "الكرة الذهبية"

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم، صوب العاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة حفل الكرة الذهبية للعام 2021، الذي سيتم خلاله الكشف عن اللاعب المتوج باللقب عن العام الجاري.ويبدأ حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، عند الساعة (22:30) بتوقيت مكة المكرمة، على مسرح "دو شاتليه".المرشح الأبرزوتشير معظم التكهنات بفوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل لاعب في العالم، رغم تألق لاعبين آخرين أبرزهم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ الألماني.قائمة المرشحين الـ30:وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" في وقت سابق، اختيار 30 لاعبا للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنة 2021، وبدأ التصويت بين صحفيي المجلة الفرنسية يوم 9 أكتوبر الماضي.ونشرت المجلة الفرنسية الشهيرة، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، أسماء المرشحين الـ30 على 6 دفعات، ضمت كل دفعة 5 أسماء، وجاءت على الشكل التالي.الدفعة الأولى:الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي).الدفعة الثانية:الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير)، الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)، الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، الإنجليزي رحيم سيترلينغ (مانشستر سيتي) والإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان).الدفعة الثالثة:الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، الإسباني بيدري (برشلونة)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) والإيطالي جورجيو كيليني (يوفنتوس).الدفعة الرابعة:البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) والدنماركي سيمون كاير (ميلان).الدفعة الخامسة:البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، الإيطالي جورجينو (تشيلسي)، المصري محمد صلاح (ليفربول)، الإسباني سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) والبلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي).الدفعة السادسة:البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، الإسباني جيرارد مورينو (فياريال)، الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) والأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).كيفية اختيار الفائز بجائزة "الكرة الذهبية 2021"يتم اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية عبر التصويت من بين 170 صحفيا لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.ويختار كل صحفي من صحفيي المجلة الفرنسية 5 مرشحين من بين الـ30 للفوز بالكرة الذهبية، بحيث يحصل الأول على 6 نقاط، والثاني على 4 نقاط، والثالث على 3 نقاط، والرابع على نقطتين، والخامس على نقطة وحيدة.مكان وموعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2021ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية يوم الاثنين 29 نوفمبر الجاري، على مسرح "دو شاتيليه" بالعاصمة باريس، وهو نفس المسرح الذي استضاف الحفل في 2019.وستكون هذه المرة هي الأولى التي يقام فيها الحفل بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، التي تسببت في إلغاء نسخة 2020 للجائزة.وكان آخر من فاز بالجائزة هو ليونيل ميسي عام 2019، لينفرد بعدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بست كرات، وفض الشراكة مع المنافس التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، الحاصل على الجائزة خمس مرات.