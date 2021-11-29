رياضة

لبنان جدد فوزه على اندونيسيا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم بكرة السلة

Lebanon 24
29-11-2021 | 12:41
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جدد منتخب لبنان للرجال في كرة السلة فوزه على نظيره الأندونيسي إيابا وبفارق 46 نقطة 110 - 64 ضمن المباراة الثانية من "النافذة الثانية" في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل. 
 
وكان منتخب الأرز فاز في المباراة الأولى 96-38 على الملعب عينه مساء الجمعة الماضي وأنهى "النافذة الأولى" من التصفيات (تضم المجموعة الآسيوية الثالثة كل من لبنان واندونيسيا والأردن والسعودية) بفوزين مستحقين وكبيرين على خصمه الأندونيسي، على ان يواجه السعودية والأردن في "النافذة الثانية" التي ستقام في شباط المقبل خارج ارضه، ليعود ويلتقي المنتخبين السعودي والأردني في لبنان في حزيران المقبل في ختام الدور الأول. 
 
وشهد الربع الاول نوعا من السيطرة اللبنانية على الفريق الخصم. وحاول الضيوف مجاراة خصومهم لكن الأفضلية كانت  للبنان. 
 
واتبع المدرب الوطني جو مجاعص خطة اشراك جميع اللاعبين منذ الربع الأول .ونجحت اندونيسيا في الربع الثاني في مجاراة اللبنانيين حتى وصل الفارق الى نقطة واحدة لمصلحة لبنان (29-28) مع بداية الربع الثاني. 
 
ويمكن القول ان اندونيسيا صمدت في الربعين الأول والثاني وانهارت في الربعين الثالث والرابع رافعة "الراية البيضاء". 
 
ومن الواضح ان المنتخب اللبناني خاض المباراة ضامنا الفوز بعد العرض الكبير الجمعة، وهذا الأمر الذي أثر على ادائه في الربعين الأول والثاني.
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