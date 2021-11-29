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رياضة
رسمياً.. ميسي يدخل التاريخ ويتوج بالكرة الذهبية السابعة
Lebanon 24
29-11-2021
|
16:15
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دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه، عندما حقق الكرة الذهبية السابعة في تاريخه، في حفل "بالون دور" الكبير مساء الاثنين.
وتوجت مجلة "فرانس فوتبول" النجم الأرجنتيني بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم سنة 2021، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حل ثانياً.
وجاء إنجاز ميسي بعد عام تألق فيه مع برشلونة الإسباني، وحاز على جائزة هداف الدوري الإسباني، قبل أن يحقق لقبه الدولي الأول بقيادته لمنتخب بلاده الأرجنتين لبطولة كوبا أميركا بعد طول غياب.
واعتلى ميسي مسرح شاتاليه في باريس، حيث توج بالجائزة المرموقة للمرة السابعة بتاريخه، وهو رقم قياسي تاريخي لم يصل له أي لاعب من قبل.
وأثار انتصار ميسي "الجدل" بين عدد من الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي، التي رأت أن ليفاندوفسكي كان الأحق بالجائزة، نظرا لثبات مستواه طول العام.
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