رد ناري من رونالدو على رئيس تحرير فرانس فوتبول: أنت كاذب!

فتح كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد ومُنتخب البرتغال، النار على باسكال فيري رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول بعد تصريحه عن حلمه بشأن الكرة الذهبية.





وكان فيري قد أكد في تصريحات سابقة على أن رونالدو أخبره بأن طموحه الوحيد هو أن يعتزل برصيد فوز بالكرة الذهبية أكبر من ليونيل ميسي.

ونشر رونالدو رسالته النارية عبر حسابه على إنستجرام قال فيها :”باسكال فيري كذب، لقد استخدم اسمي للترويج لنفسه وللمؤسسة التي يعمل بها، ليس من المقبول أن يكذب الشخص المسئول عن جائزة مرموقة بهذا الشكل الذي لم يحترم شخصاً احترم دائماً فرانس فوتبول والكرة الذهبية”.



وتابع الدون رسالته النارية بالقول :”لقد كذب من جديد اليوم بتبريره غيابي عن الحفل بداعي حجرٍ صحي غير موجود، أريد دائماً تهنئة من يفوز بالأخلاق الرياضية واللعب النزيه اللذان وجها مسيرتي منذ البداية”.

(سبورت 360)