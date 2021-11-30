رياضة

بعد حصول محمد صلاح على المركز السابع بالكرة الذهبية... جمهوره ينتفض بشراسة!

Lebanon 24
30-11-2021 | 05:00
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تفاعلت جماهير فريق ليفربول مع إعلان مركز النجم المصري محمد صلاح في قائمة المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021.
 
وتواجد محمد صلاح في المركز السابع في قائمة المتنافسين على الكرة الذهبية هذا العام.

وحرصت جماهير ليفربول على التفاعل مع ذلك عبر الحساب الرسمي للنادي بموقع "تويتر"، حيث كتب أحدهم: "جائزة 2022 لنا"، وأضاف ثانِ: "مركز متقدم جدًا في رأيي".
 
وأضاف رابع: "محمد صلاح يستحق التواجد ضمن أفضل 3 مراكز، هذا أمر واضح بالنسبة لي".
 
وكتب خامس: "إذا كان مو مولودًا في أوروبا، فإنه سيتواجد ضمن أفضل ثلاثة، ضريبة اللاعب الإفريقي، العنصرية في أبهى صورها".
 
وتعجب آخر من تواجد كريستيانو رونالدو في المركز السادس، متفوقًا على محمد صلاح، حيث كتب: "كان يستحق تجاوز رونالدو والتواجد في الخمسة الأوائل".
 
واتفق أحد المشجعين مع ذلك حيث قال: "ليفربول، عليك الفوز ببعض البطولات الكبيرة هذا الموسم، أريد أن يراه يفوز بالكرة الذهبية العام المقبل".
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