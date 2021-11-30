رياضة

مدرب مانشستر يونايتد الجديد.. هل سيكون "كابوس رونالدو"؟

Lebanon 24
30-11-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-891757-637738523088585399.jpg
Doc-P-891757-637738523088585399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الألماني رالف رانغنيك، قد يضع حدا لمسيرة كريستيانو رونالدو مع النادي.

وأعلن مانشستر يونايتد الانكليزي تعيين الألماني رالف رانغنيك في منصب المدرب الموقت للفريق حتى نهاية الموسم الحالي، خلفاً للنروجي أولي غونار سولشاير المقال من مهامه الفنية على خلفية تردي النتائج.
لكن حسب صحيفة "إكسبريس"، فإن فكر رانغنيك لن يتناسب مع قدرات رونالدو، صاحب الـ36 عاما الذي يكافح للحفاظ على لياقته البدنية.

وقالت الصحيفة إن "أسلوب رانغنيك يعتمد على الضغط العالي والعمل بلا كلل لاستعادة الكرة وامتلاكها، واللعب بوتيرة سريعة للغاية على مدار 90 دقيقة"، وهي طريقة قد يفشل رونالدو في مواكبتها.
 
وأفادت "إكسبريس" أن مهاجم تشلسي الإنجليزي تيمو فيرنر سيكون خيارا مفضلا لرانغنيك، في حال انضم رسميا إلى "أولد ترافورد".

المصدر: سكاي نيوز عربية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2021-11-30
02:00 | 2021-11-30
23:00 | 2021-11-29
16:15 | 2021-11-29
16:00 | 2021-11-29
14:00 | 2021-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website