مدرب مانشستر يونايتد الجديد.. هل سيكون "كابوس رونالدو"؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الألماني رالف رانغنيك، قد يضع حدا لمسيرة كريستيانو رونالدو مع النادي.



وأعلن مانشستر يونايتد الانكليزي تعيين الألماني رالف رانغنيك في منصب المدرب الموقت للفريق حتى نهاية الموسم الحالي، خلفاً للنروجي أولي غونار سولشاير المقال من مهامه الفنية على خلفية تردي النتائج.

لكن حسب صحيفة "إكسبريس"، فإن فكر رانغنيك لن يتناسب مع قدرات رونالدو، صاحب الـ36 عاما الذي يكافح للحفاظ على لياقته البدنية.



وقالت الصحيفة إن "أسلوب رانغنيك يعتمد على الضغط العالي والعمل بلا كلل لاستعادة الكرة وامتلاكها، واللعب بوتيرة سريعة للغاية على مدار 90 دقيقة"، وهي طريقة قد يفشل رونالدو في مواكبتها.

وأفادت "إكسبريس" أن مهاجم تشلسي الإنجليزي تيمو فيرنر سيكون خيارا مفضلا لرانغنيك، في حال انضم رسميا إلى "أولد ترافورد".



