بيليه يهنئ ميسي... وهذا ما قاله

هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه المهاجم الأرجنتينى ليونيل ميسى بعد فوزه بالكرة الذهبية السابعة فى مسيرته.وكتب اللاعب السابق الذي توج بالمونديال 3 مرات (1958 و1962 و1970) عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام": "التهاني إلى ليو ميسي على كرة ذهبية أخرى. إنه بلا شك تكريم عادل لموهبة فريدة".