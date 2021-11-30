رياضة

بيليه يهنئ ميسي... وهذا ما قاله

Lebanon 24
30-11-2021 | 11:00
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هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه المهاجم الأرجنتينى ليونيل ميسى بعد فوزه بالكرة الذهبية السابعة فى مسيرته.

وكتب اللاعب السابق الذي توج بالمونديال 3 مرات (1958 و1962 و1970) عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام": "التهاني إلى ليو ميسي على كرة ذهبية أخرى. إنه بلا شك تكريم عادل لموهبة فريدة".

المصدر: روسيا اليوم
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