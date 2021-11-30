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رياضة
بيليه يهنئ ميسي... وهذا ما قاله
Lebanon 24
30-11-2021
|
11:00
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هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه المهاجم الأرجنتينى ليونيل ميسى بعد فوزه بالكرة الذهبية السابعة فى مسيرته.
وكتب اللاعب السابق الذي توج بالمونديال 3 مرات (1958 و1962 و1970) عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام": "التهاني إلى ليو ميسي على كرة ذهبية أخرى. إنه بلا شك تكريم عادل لموهبة فريدة".
المصدر: روسيا اليوم
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