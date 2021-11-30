رياضة

رغم ظهور "أوميكرون".. الصين تؤكد موعد الألعاب الأولمبية الشتوية

Lebanon 24
30-11-2021 | 14:00
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قال متحدث باسم الخارجية الصينية إن بلاده تتوقع إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في الموعد المحدد رغم التحديات التي يمثلها ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وتابع: "لكن نظرا لأن الصين لديها خبرة في التعامل مع وباء كورونا والسيطرة عليه، أعتقد تماما أنها ستكون قادرة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية كما هو مقرر بسلاسة ونجاح".

وستقام الألعاب بين الرابع و20 شباط  من دون حضور جماهير من خارج البلاد مع وضع جميع الرياضيين والطواقم الفنية في فقاعة صحية يتم خلالها إجراء اختبارات يومية للكشف عن كوفيد-19.
المصدر: روسيا اليوم
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