أول تعليق من بنزيما بعد حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية





ولم يحضر بنزيما الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك لعلمه أنه لن يحصد الجائزة.



وكتب بنزيما عبر حسابه في "تويتر" بعد نهاية حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية: "شكرًا لكل شخص دعمني، فأنا ألعب كرة القدم من أجلكم، ويجب أن أستمر في استعراض قدراتي". علق الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني، على احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الفائزين بجائزة الكرة الذهبية، التي تقدمها صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية سنويًّا لأفضل لاعب.ولم يحضر بنزيما الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك لعلمه أنه لن يحصد الجائزة.وكتب بنزيما عبر حسابه في "تويتر" بعد نهاية حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية: "شكرًا لكل شخص دعمني، فأنا ألعب كرة القدم من أجلكم، ويجب أن أستمر في استعراض قدراتي".

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021.

وتسلم ميسي الكرة الذهبية السابعة في تاريخه، والتي حصدها بعدما قاد منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بلقب كوبا أميركا، بعد التفوق على البرازيل في عقر دارها، بالمباراة النهائية بهدف دون مقابل.



كما فاز النجم الأرجنتيني هذا العام بلقب هداف الدوري الإسباني "الليغا" مع برشلونة، ورفع مع الفريق الكتالوني كأس ملك إسبانيا.