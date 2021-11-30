بعد غياب لـ9 سنوات.. افتتاح مُبهر لبطولة كأس العرب في قطر

أقيم في استاد البيت المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2021 لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر بالفترة بين 30 تشرين الثاني الحالي و18 كانون الأول المقبل.

وأعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، انطلاق النسخة العاشرة من البطولة، التي غابت عن الظهور منذ عام 2012.

وقال الشيخ تميم في كلمته خلال افتتاح البطولة: "أقدم التهنئة لكم جميعا على انطلاق البطولة، أتمنى التوفيق للجميع، أهلا بالعرب في دوحة العرب".أما السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أوضح باللغة العربية "قطر بيت الوحدة، الدوحة بيت العالم العربي اليوم وغدا.. دعونا نلعب كرة قدم ونستمتع معا".وجاء حفل افتتاح كأس العرب، مميزا للغاية، حاول خلاله المنظمون، الجمع بين كل الثقافات العربية، سواء للمنتخبات المشاركة أو التي خرجت من الدور التمهيدي.وقام بإحياء حفل الافتتاح الذي استمر نصف ساعة، مجموعة من أبرز المطربين العرب، وسط حضور جماهيري كبير في استاد البيت.وتمتع الحفل بعروض موسيقية وألعاب نارية، بجانب فقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية، عبر شخصية جحا المتواجدة في التراث الشعبي في كثير من الثقافات القديمة.وشهد الحفل، فقرة فنية جميلة فريدة، تم فيها مزج النشيد الوطني لكل الدول العربية، للتأكيد على الوحدة التي تجمع العرب في مختلف المجالات.كما شهد حفل الافتتاح، الإعلان رسميا عن افتتاح استاد البيت المونديالي، وذلك من خلال مباراة المنتخبين القطري والبحريني ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري المجموعات.ويشارك في البطولة 16 منتخبا عربيا مقسمة على 4 مجموعات يتأهل منتخبين من كل مجموعة إلى دور الثمانية (ربع النهائي).